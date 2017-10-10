Президент Армении примет участие в саммитах СНГ и ЕврАзЭС в Сочи

ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Сочи.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

"11 октября президент Серж Саргсян отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, - информировали в ведомстве. - В Сочи он примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета".