Президент Армении примет участие в саммитах СНГ и ЕврАзЭС в Сочи

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ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Сочи.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.
"11 октября президент Серж Саргсян отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, - информировали в ведомстве. - В Сочи он примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета".