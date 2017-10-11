Reuters: пятеро назначенных парламентом членов Верховного суда Венесуэлы покинули страну

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пятеро членов Верховного суда (ВС) Венесуэлы, назначенных оппозиционным парламентом, покинули территорию страны. Об этом во вторник рассказал агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией. Венесуэльцы укрывались в резиденции чилийского посла в этой стране.

"Они бежали через Кукуту (город в Колумбии на границе с Венесуэлой), - сказал источник. - Оттуда они отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с Организацией американских государств". Национальная ассамблея Боливарианской Республики выбрала новых членов высшей судебной инстанции в июле, однако они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о намерении отправить их всех в тюрьму.

Действующий состав ВС был выбран в декабре 2015 года. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

ВС стал одним из главных инструментов президента в борьбе с оппозицией. Он неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства.