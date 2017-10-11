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Пентагон проинформировал Трампа о вариантах военных действий против КНДР

Международная панорама
11 октября, 1:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

Доклад сделали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд проинформировали во вторник президента Дональда Трампа о вариантах военных операций против КНДР, в том числе нанесения по ней превентивного удара. Об этом сообщила позднее в тот же день пресс-служба Белого дома.

Как она уточнила, американский лидер провел совещание "с членами своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы заслушать брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда". "Брифинг и дискуссия фокусировались на спектре вариантов ответа на любую форму агрессии со стороны Северной Кореи или, в случае необходимости, предотвращения того, чтобы Северная Корея угрожала Соединенным Штатам и их союзникам ядерным оружием", - отметил Белый дом.

Никаких иных деталей состоявшегося совещания не приводится.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Данфорд, Джозеф
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