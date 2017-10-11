Трамп назначил помощника госсекретаря США по верификации разоруженческих соглашений

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть на должность помощника госсекретаря США по контролю, верификации и проверке соглашений Илем Поблете. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба Белого дома.
Поблете в настоящее время является старшим советником в Госдепартаменте. До этого она в течение более чем двух десятков лет работала в аппарате комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Она была в том числе начальником аппарата данного комитета.
Поблете - американка кубинского происхождения. На посту помощника главы внешнеполитического ведомства США по контролю, верификации и проверке соглашений она сменит Аниту Фридт, если ее кандидатуру утвердит Сенат Конгресса. Занимающий эту должность специалист курирует договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Фридт занимает в последние месяцы этот пост с приставкой "и. о." после ухода с него Фрэнка Роуза.