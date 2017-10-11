Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса

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СТРАСБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что невозможно проводить мирный диалог с неподконтрольными Киеву территориям Донбасса. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблее Совета Европы.
"А какой диалог может быть на оккупированной территории? Единственный выход - это вывод российских войск и тогда будет там диалог", - повторил он тезис о якобы находящихся в Донбассе российских военных.
Также он выразил надежду, что введение "голубых касок" будет содействовать решению конфликта в Донбассе.
Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было, а любая риторика в данном контексте направлена на то, чтобы не выполнять Минские соглашения.