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Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса

Международная панорама
11 октября, 14:39 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 11, октября. /ТАСС

Президент Украины в очередной раз напомнил о якобы находящихся в Донбассе российских военных

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СТРАСБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что невозможно проводить мирный диалог с неподконтрольными Киеву территориям Донбасса. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблее Совета Европы.

"А какой диалог может быть на оккупированной территории? Единственный выход - это вывод российских войск и тогда будет там диалог", - повторил он тезис о якобы находящихся в Донбассе российских военных.

Также он выразил надежду, что введение "голубых касок" будет содействовать решению конфликта в Донбассе.

Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было, а любая риторика в данном контексте направлена на то, чтобы не выполнять Минские соглашения.

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