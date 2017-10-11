Порошенко заявил, что Украина не хочет возвращать ядерный статус

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Украина не хочет возвращать себе статус государства, обладающего ядерным оружием. Об этом заявил в среду президент страны Петр Порошенко, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Мы не желаем возвращения ядерного арсенала. Наоборот, мы считаем, что система нераспространения - это путь к глобальной безопасности, и это еще одна причина необходимости единства и солидарности в мире", - сказал президент.

Ранее некоторые украинские депутаты Верховной рады выступали с призывами восстановить право Украины на ядерное оружие. Кроме того, в марте текущего года украинские праворадикальные партии, среди которых "Свобода", "Правый сектор" (запрещена в РФ) и "Национальный корпус", обнародовали совместный манифест, в котором содержится аналогичное требование.

В ноябре 1994 года Украина, обладавшая третьим в мире ядерным арсеналом, ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В июне 1996 года из страны была вывезена последняя ядерная боеголовка.