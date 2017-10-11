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Глава ЦИК Киргизии: хакеры не смогут повлиять на результаты выборов в стране

Международная панорама
11 октября, 18:10 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября, в них примут участие 11 кандидатов

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БИШКЕК, 11 октября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Взломщики электронных систем не смогут повлиять на итоги голосования на предстоящих 15 октября выборах президента Киргизии. Об этом в интервью ТАСС заявила в среду председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики Нуржан Шайлдабекова.

Интервью

Нуржан Шайлдабекова

Глава ЦИК Киргизии: закончились времена, когда итоги выборов нещадно фальсифицировались

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По ее словам, во время выборов будут применяться автоматически считывающие устройства (АСУ, электронные избирательные урны), которые через интернет передадут информацию о предварительных итогах голосования почти сразу же после закрытия избирательных участков. "Чисто теоретически хакеры могут попытаться взломать систему, но повлиять на итоги голосования они не смогут. Потому что результаты выборов подводятся на основании протоколов, куда заносятся данные ручного подсчета голосов", - сказала она.

Шайлдабекова подчеркнула, что полученные членами ЦИК через АСУ сведения "служат инструментом сверки достоверности ручного подсчета". Она также заверила, что электронные избирательные урны ранее прошли соответствующую проверку. "В августе-сентябре нынешнего года мы провели множество тестов АСУ, в том числе и на проникновение, все такие искусственно созданные попытки были успешно отражены", - отметила она.

Глава ЦИК отметила, что существует несколько барьеров защиты АСУ от "внешнего воздействия". "Но хочу напомнить, что результаты будут подводиться по сведениям ручного подсчета. Поэтому, даже если система даст сбой, это никак не отразится на окончательных результатах", - уточнила она.

На этот пост президента республики претендуют 11 человек. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев на сей раз не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока. В случае, если ни один из кандидатов в воскресенье не наберет более половины голосов избирателей, то будет объявлен второй тур, в который пройдут занявшие первые два места кандидаты.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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