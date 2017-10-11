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Глава Центризбиркома Киргизии: большинство жалоб в ЦИК касаются нарушений правил агитации

Международная панорама
11 октября, 18:10 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Нуржан Шайлдабекова отметила, что в общей сложности поступило около 80 жалоб и заявлений

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БИШКЕК, 11 октября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Большинство поступивших в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии жалоб от кандидатов в президенты республики и их доверенных лиц относятся к предвыборной агитации. Об этом в среду в интервью корреспонденту ТАСС сообщила руководитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Выборы президента состоятся 15 октября.

Интервью

Нуржан Шайлдабекова

Глава ЦИК Киргизии: закончились времена, когда итоги выборов нещадно фальсифицировались

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"Сейчас большинство жалоб касаются нарушений правил ведения агитации. Очень много заявлений в отношении средств массовой информации, звучат требования лишить их аккредитации или удалить ту или иную опубликованную в них информацию", - заявила она.

Как пояснила Шайлдабекова, довольно часто требования кандидата о лишении изданий аккредитации основаны лишь на том, что ему не нравится "оценка или позиция СМИ в отношении его персоны". "Хотя, конечно, присутствуют и обоснованные претензии, когда про кандидатов распространяется недостоверная информация, содержащая запрещенные элементы", - подчеркнула председатель ЦИК.

В общей сложности, по словам Шайлдабековой, в ЦИК Киргизии поступило около 80 жалоб и заявлений. "Мы в короткие сроки рассматриваем их все без исключения или, в случае необходимости, запрашиваем дополнительную информацию у уполномоченных органов", - пояснила она.

На этот пост президента республики претендуют 11 человек. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев на сей раз не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока. В случае, если ни один из кандидатов в воскресенье не наберет более половины голосов избирателей, то будет объявлен второй тур, в который пройдут занявшие первые два места кандидаты.

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