США продолжат добиваться экстрадиции россиянина Винника

ВАШИНГТОН, 11 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты продолжат добиваться экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, который, по версии Вашингтона, организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду официальный представитель ведомства Николь Навас.

"Соединенные Штаты продолжат добиваться произведенной на законных основаниях экстрадиции Винника из Греции в соответствии с американо-греческим соглашением о выдаче [подозреваемых]", - отметила она.

В среду суд греческого города Салоники удовлетворил запрос России на экстрадицию Винника. Адвокат россиянина Илиас Спирлиадис сообщил ТАСС, что в данный момент идет параллельная процедура об экстрадиции в США, которая пока не завершилась. "Пока эта процедура не завершится, Александр останется на территории Греции", - добавил он.

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи в Россию. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.