Reuters: спецслужбы ФРГ не имеют данных об использовании хакерами программ "Касперского"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) в среду заявило, что у него нет данных о том, что антивирус "Лаборатории Касперского" использовался для хакерских атак. Об этом сообщило агентство Reuters. Ведомство также не планирует рекомендовать германским пользователям отказаться от продуктов "Касперского", как это раньше сделали власти США.

Тем самым германская спецслужба, занимающаяся вопросами кибербезопасности, прокомментировала публикацию американской прессы о том, что разведка Израиля якобы обнаружила факты использования хакерами для кибератак программного обеспечения этого российского разработчика.

"Планов предостерегать против использования продуктов "Касперского" нет, поскольку BSI не располагает свидетельствами неправомерных действий этой компании или уязвимости в его программном обеспечении", - приводит агентство заявление германского федерального ведомства. "У BSI в настоящее время нет указаний о процессе, который был описан в средствах массовой информации", - отмечает спецслужба.

Компания опровергает публикацию New York Times

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США действовало по наводке разведки Израиля, когда рекомендовало американским госучреждениям отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщила во вторник газета New York Times.

"Лаборатория Касперского" отвергает причастность к похищению данных, о которых ранее сообщал ряд СМИ. Продукты компании не содержат незаявленных возможностей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и никогда не будет помогать ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем. Вопреки некоторым публикациям, в которых распространяется неверная информация, продукты компании не содержат каких-либо незаявленных возможностей, например, бэкдоров. Это было бы незаконно и противоречило бы нашим принципам", - сообщил глава компании.

Власти ФРГ считают "Касперского" надежным партнером

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк, которая "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

После этого решения американских властей Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ заявило, что довольно сотрудничеством с разработчиком антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и считает компанию надежным партнером. По словам представителя ведомства, у них нет поводов думать о том, что компания при составлении аналитики и ситуационных отчетов могла бы игнорировать возможную активность российских хакеров. В BSI указали на "доверительный" характер взаимодействия.

Как сообщало ранее агентство DPA, федеральная администрация ФРГ не использует программное обеспечение "Лаборатории Касперского". В 2016 году открытый конкурс на предоставление таких услуг выиграла другая компания - Cancom online GmbH. Сейчас, в ходе переходного периода, ПО поставляют американские Symantec и Trend Micro.

На госуровне в ФРГ при этом используют продукты "Касперского" другого характера - аналитику, отчеты о хакерской деятельности. Как утверждали в BSI, ведомство довольно сотрудничеством с российской компанией в этой области, и считает ее надежным партнером. По словам представителя ведомства, у них нет поводов думать о том, что компания при составлении аналитики и ситуационных отчетов могла бы игнорировать возможную активность российских хакеров. В BSI указали на "доверительный" характер взаимодействия.

Программное обеспечение фирмы можно найти в любом крупном техническом супермаркете в ФРГ.