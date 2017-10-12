Мадуро: выборы в Венесуэле будут означать признание Конституционной ассамблеи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Участие граждан Венесуэлы в региональных выборах, которые состоятся 15 октября, будет означать, что они признают Конституционную ассамблею (КА), созванную в стране. Такое мнение высказал в среду венесуэльский президент Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, сообщило агентство EFE.

"Все, кто примет участие в выборах в воскресенье, [автоматически] проголосует за Конституционную ассамблею, признавая ее властные полномочия", - отметил Мадуро. Такую позицию он объяснил тем, что именно КА "созвала и организовала" проведение региональных выборов в республике.

Президент Венесуэлы объявил, что все победители выборов будут принимать присягу перед КА перед тем, как ассамблея утвердит их на посту, полученном по результатам избирательного процесса. "Конституционная ассамблея решила, что губернаторы, которых выберет народ, перед тем, как приступить к исполнению обязанностей, должны принять присягу перед КА и подчиняться ее решениям в качестве непременного условия [для их утверждения]", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что в стране "не будет ни одного губернатора", который займет пост без предварительного принесения присяги перед "органом, обладающим всей полнотой власти в стране".

Конституционная ассамблея, созванная по решению президента Мадуро без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

В середине августа в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.

К участию в воскресном голосовании в Венесуэле приглашены более 18 млн избирателей. Ранее президент Мадуро выразил уверенность в победе проправительственных кандидатов на губернаторские посты.