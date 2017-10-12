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Институт нацпамяти Украины организовал фестиваль к годовщине создания повстанческой армии

Международная панорама
12 октября, 16:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Организаторы фестиваля отмечают, что одной из тем мероприятия станут события, происходившие в стране в последние несколько лет

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти 13-14 октября проведет фестиваль "История.UA", приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и столетию так называемой Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщил в четверг глава института Владимир Вятрович на конференции в Киеве

"Наша задача - в течение нескольких дней показать, каким образом можно интересно, без брома и нафталина, рассказывать украинскую историю, рассказывать ее в различных сферах и различным аудиториям, начиная с детской и заканчивая взрослой", - сказал он. Первый день фестиваля, по словам Вятровича, "будет посвящен 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов, а второй - 75-летию создания УПА".

В рамках фестиваля институт представит детскую настольную игру "Украинская революция" и уличную выставку "УПА - ответ непокорного народа. Антисоветский фронт". Кроме того, состоится киномарафон, во время которого будет представлено девять художественных и документальных фильмов, в том числе о деятельности украинских националистов ОУН-УПА. Будут также презентованы книги по новой украинской истории, дискуссии с известными историками, писателями и журналистами, музыкальные и художественные инсталляции.

Вятрович сообщил, что еще одной темой мероприятий станет нынешний конфликт на востоке Украины. "Мы будем говорить о том, каким образом следует освещать те события, которые сейчас происходят, потому что понимаем, что эти события безусловно войдут в будущем в учебники по истории Украины, будем думать, каким образом лучше рассказывать, как увековечивать тех героев, которые отдали жизнь за Украину", - рассказал он.

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины в 1920-1950-х годах. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. До конца 1930-х ОУН вела нелегальную деятельность против Польши, а с началом Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вступила в борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте.

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