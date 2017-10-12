AFP: ЮНЕСКО сожалеет о решении США покинуть организацию

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) глубоко сожалеет о решении США покинуть ее. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на гендиректора ЮНЕСКО Ирину Бокову.

"Мы глубоко сожалеем, что США приняли решение покинуть ЮНЕСКО", - говорится в коммюнике. В нем отмечается, что официальное уведомление об этом гендиректор ЮНЕСКО получила от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"В 2011 году, когда США приостановили выплату членских взносов, я тогда говорила о том, что убеждена, что ЮНЕСКО никогда не была настолько важна для США, и США не были настолько значимы для ЮНЕСКО", - отмечает Богова в своем заявлении. "Это тем более актуально сегодня, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных мер для установления мира и безопасности, а также для противодействия расизму и антисемитизму, борьбы с дискриминацией", - считает гендиректор организации.

При этом, как отмечает Бокова, "несмотря на решение о приостановлении финансирования, с 2011 года между США и ЮНЕСКО были глубокие партнерские отношения". "Партнерство между ЮНЕСКО и США было глубоким, поскольку оно основывалось на общих ценностях", - считает она.

"Универсальный характер деятельности ЮНЕСКО имеет важное значение в защите мира и обеспечении международной безопасности в условиях существования насилия и ненависти", - отмечает Бокова в своем заявлении.

Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.