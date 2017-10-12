Трамп: Пакистан показал стремление укреплять безопасность в регионе

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Участие Пакистана в освобождении гражданки США с семьей из плена в Афганистане говорит о готовности Исламабада прикладывать усилия для укрепления безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Вчера правительство США, работая вместе с властями Пакистана, смогло обеспечить освобождение семьи Бойле-Коулман. Сегодня они обрели свободу. Это позитивный момент для отношений нашей страны с Пакистаном", - отметил Трамп.

"Сотрудничество со стороны правительства Пакистана говорит о том, что оно уважает призывы со стороны Америки сделать больше для становления безопасности в регионе. Мы надеемся увидеть такое же взаимодействие и совместную работу при освобождении оставшихся заложников и в ходе наших контртеррористических операций", - резюмировал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что 31-летняя американка Кейтлин Коулман и ее муж, 34-летний гражданин Канады Джоше Бойле, а также их дети были освобождены после почти пятилетнего пребывания в заложниках у боевиков в Афганистане. Бывшие заложники в четверг утром были доставлены в Пакистан.