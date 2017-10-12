Sky: ОАЭ объявили о прекращении миссии своего посла-нерезидента в КНДР

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о прекращении миссии своего посла-нерезидента в КНДР и аналогичных мерах в отношении северокорейского дипломата. Выдержки из заявления ведомства приводит в четверг телеканал Sky News Arabia.
"ОАЭ объявляют о прекращении миссии посла-нерезидента КНДР и прекращении миссии посла [ОАЭ] в Пхеньяне, - говорится в тексте. - ОАЭ прекращают выдачу новых въездных виз для граждан Северной Кореи и приостанавливают выдачу новых разрешений для любых северокорейских компаний".
15 сентября Совбез ООН провел экстренное совещание в связи с очередным ракетным испытанием, проведенным КНДР спустя четыре дня после принятия резолюции 2375, которая предусматривает ужесточение санкций против Пхеньяна. По итогам дискуссии было принято заявление, в котором осуждались провокационные действия северокорейского руководства, а также говорилось о необходимости полного соблюдения рестрикций, действующих в отношении страны.