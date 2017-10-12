Климкин: Украина в языковом вопросе опирается на опыт стран ЕС, в том числе Венгрии

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, прописывая нормы изучения государственного языка в новом законе об образовании, Украина опиралась на опыт европейских стран, в том числе Венгрии. С таким утверждением он выступил в рамках рабочего визита в Будапешт.

"Наша цель - обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, на котором это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", - цитирует его на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Климкин в очередной раз подчеркнул, что Киев готов к конструктивному диалогу с Венгрией: "Надеюсь, наши аргументы были услышаны". Глава внешнеполитического ведомства Украины также назвал "откровенным" разговор со своим венгерским коллегой. "Будем вести дискуссию об имплементации закона", - отметил он.

Между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Позже венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что власти страны намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины из-за закона об образовании. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто планирует поднять этот вопрос на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 16 октября. Кроме того, он заявил, что в отношении Киева могут быть введены санкции, если будет доказано, что новый закон об образовании нарушает нормы этого оглашения.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению членов ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.