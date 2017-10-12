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Пентагон: присутствие сил США в Европе носит оборонительный характер

Международная панорама
12 октября, 23:30 дата обновления: 13 октября, 0:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Представитель оборонного ведомства Дана Уайт подчеркнула, что Соединенные Штаты "совершенно открыты" в этом отношении

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американское военное присутствие в Европе носит исключительно оборонительный характер. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

Ей был задан вопрос, намерены ли США как-либо отреагировать на заявления председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова о том, что Россия может ответить на развертывание в Польше американской бронетанковой дивизии усилением своей группировки "Искандеров", которые в том числе дислоцированы в Калининградской области. "США и НАТО поддерживают [боевую] готовность на земле, в воздухе и в воде", - ответила Уайт.

"Наше присутствие там носит оборонительный характер, и мы совершенно открыты в этом отношении. Мы продолжим поддерживать наших союзников по НАТО", - заверила она.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).

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Шаманов, Владимир Анатольевич
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