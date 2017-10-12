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Земан заявил, что не намерен извиняться перед Украиной за свою позицию по Крыму

Международная панорама
12 октября, 23:47 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 12, октября. /ТАСС

Президент Чехии выразил уверенность, что в ПАСЕ он "лишь констатировал реальность"

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ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не намерен отказываться от сделанных им в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявлений по антироссийским санкциям и Крыму.

"Украина могла бы хотеть [услышать] от меня извинения [за сказанное в ПАСЕ], но я никогда не извиняюсь за мои личные взгляды, - сказал он в четверг в интервью пражскому телеканалу Barrandov. - Аргументы обеих сторон (РФ и Украины - прим. ТАСС) известны, но принципиально то, что Крым находится в российских руках. Не могу представить, чтобы какое-то российское правительство отказалось от Крыма".

Милош Земан выразил уверенность, что в ПАСЕ он "лишь констатировал реальность".

Президент Чехии 10 октября заявил, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По его мнению, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Украина резко отреагировала на предложение Земана отказаться от Крыма. 11 октября президент Петр Порошенко, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, заявил, что Украина не будет торговать своими территориями. А премьер Украины Владимир Гройсман и вовсе усомнился в психическом здоровье Земана.

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Персоны
Земан, Милош Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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