Госдепартамент не подтвердил достоверность записи "акустических атак" на Кубе

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госдепартамент отказался подтвердить подлинность аудиозаписи предполагаемых "акустических атак", которым, по мнению Вашингтона, подвергались на Кубе американские дипломаты. Эту пленку распространило в четверг информационное агентство Associated Press.
"Мы не можем никаким образом удостоверить подлинность этой пленки. Но расследование [по поводу произошедшего] является агрессивным, и оно продолжается", - заявила позднее в тот же день на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Я хочу ясно дать понять: расследование все еще продолжается, мы не знаем, что вызывает это (предполагаемые атаки), и мы не знаем, кто несет за это ответственность", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
По свидетельству агентства, запись, которую оно обнародовало, была передана для анализа ВМС и разведывательному сообществу США. Тем не менее это не помогло получить существенно больше информации о случившемся, говорится в материале AP. В нем также уточняется, что такие записи воспроизводились для сотрудников американского посольства на Кубе, чтобы те знали, что именно принято считать "акустической атакой". Кроме того, американским дипломатам раздали записывающие устройства для фиксации вызывающих подозрения звуков.