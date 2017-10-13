СМИ: нижняя палата итальянского парламента одобрила новое избирательное законодательство

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Италии одобрила в окончательном голосовании новое избирательное законодательство "Розателлум-2". Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

По его информации, "за" новый вариант закона о выборах высказались 375 членов Палаты депутатов, "против" выступили 215. Финальному голосованию, состоявшемуся в четверг вечером, предшествовали еще три - о доверии правительству по отдельным статьям предложенного законопроекта. Теперь "Розателлум-2" предстоит процедура одобрения в верхней палате парламента (Сенате).

Финальное голосование проводилось секретно, что могло привести к сюрпризам. Так, в случае неодобрения законопроекта была вероятность возникновения правительственного кризиса и, как следствие, роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

Итальянское правительство часто прибегает к постановке вопроса о доверии, чтобы ускорить прохождение того или иного законопроекта, исключая возможность внесения поправок и сокращая сроки его обсуждения.

"Розателлум"-2, что было до и кто против

Проект избирательного законодательства носит название "Розателлум" по имени его разработчика Этторе Розато, члена правящей Демократической партии (ДП), но теперь к нему добавляется "бис", потому что это уже второй вариант, выносимый на обсуждение в парламенте. Свое согласие с текстом, ставшим результатом компромисса основных политический партий, выразили оппозиционные партии "Вперед, Италия", "Лига Севера", а также входящая в коалиционное правительство "Народная альтернатива" главы МИД Анджелино Альфано. При этом категорически против выступает "Движение "5 звезд", обвиняя ДП в очередной бесчестной сделке с оппонентами. "Пятизвездные" объявили о проведении уличных протестов против принятия этого закона.

"Розателлум" пришел на смену "Италикуму", который был принят в июле прошлого года при предыдущем правительстве Маттео Ренци. Однако действие этого закона завершилось еще до его применения на практике, поскольку он был признан лишь частично конституционным. Дело в том, что "Италикум" регулирует механизмы избрания только нижней палаты (Палаты депутатов), поскольку Ренци стремился провести конституционную реформу, согласно которой, в частности, верхняя палата (Сенат) устранялась как избранный орган. Однако эта реформа не была впоследствии поддержана на всенародном референдуме, проведение которого необходимо для внесения поправок в конституцию, и Ренци вынужден был уйти в отставку.

В условиях сохранения обеих избранных палат понадобилось новое законодательство. Стоит добавить, что "Италикумом" планировалось заменить также ранее признанный неконституционным предыдущий закон - "Порчеллум", принятый в 2006 году. По нему прошли парламентские выборы в 2013 году. Таким образом, Италия фактически оказалась без избирательного законодательства, и правительство торопится заполнить этот пробел до очередных выборов, которые должны состояться весной будущего года.