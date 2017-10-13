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Японские корабли 14 октября прибудут с визитом во Владивосток

Международная панорама
13 октября, 6:53 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

В походе принимают участие эсминец Harusame и тренировочный корабль Kashima

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ТОКИО, 13 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Учебная группа ВМС Японии в составе ракетного эсминца и тренировочного корабля совершает сейчас переход из порта Анкоридж на Аляске во Владивосток, куда прибудет 14 октября. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель штаба военно-морских сил самообороны Ацуси Умэхара.

"Ранее предполагалось, что группа прибудет во Владивосток 15 октября, но теперь сроки сдвинулись на один день, - сказал он. - В походе принимают участие эсминец Harusame и тренировочный корабль Kashima. Они образуют учебную группу, в состав которой входят курсанты и молодые офицеры, претендующие в будущем на командные посты".

Всего в походе принимают участие около 190 человек. Ранее группа посетила порты в странах Латинской Америки, США и Канады.

Во Владивосток, по словам представителя штаба, корабли придут 14 октября, когда состоится церемония их встречи и общение с прессой. Группа будет находиться там до 18 октября. Предполагается, что японские корабли будут открыты для посещения.

Осенью прошлого года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца Hamagiri и кораблей Тихоокеанского флота РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.

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