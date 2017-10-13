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СМИ: в Турции выданы ордера на задержание более 100 человек из-за связей с ФЕТО

Международная панорама
13 октября, 10:07 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, октября. /ТАСС

По данным телеканала NTV, операция по задержанию проводится в 15 провинциях республики

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АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордера на задержание еще 115 человек, которых подозревают в причастности к попытке переворота в стране в июле 2016 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

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По его данным, операция по задержанию проводится в 15 провинциях республики. Подозреваемым вменяются в вину связи с организацией ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую Анкара обвиняет в организации попытки совершения госпереворота.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
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