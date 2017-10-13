Киевсовет не смог переименовать Московскую улицу и проспект Героев Сталинграда

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Инициатива о переименовании трех улиц украинской столицы, выдвинутая группой депутатов Киевсовета, не добрала одного голоса и осталась нереализованной. "За" отдали голоса лишь 60 депутатов при необходимых 61, говорится в сообщении на сайте горсовета.
Ряд народных избранников предлагал, в частности, назвать бульвар Дружбы народов именем идеолога украинского национализма Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда переименовать в проспект композитора Владимира Ивасюка, а улицу Московскую - в Дмитрия Годзенко, участника силовой операции в Донбассе.
Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.
На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.