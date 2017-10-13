СМИ: около 1 тыс. боевиков из Ирака пришли на подкрепление террористам в Сирии

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КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. вооруженных сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) перешли из Ирака на территорию Сирии для поддержки экстремистов в этой стране. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, в последние несколько дней почти тысяча радикалов перебралась из Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, расположенную на северо-западе страны, на подкрепление уже действующим в этом регионе формированиям радикалов. Отмечается, что по согласованию с местными бандформированиями прибывшим боевикам отведена зона на востоке провинции и близ города Эль-Маядин.
Указывается, что группа боевиков, вошедшая в Дейр-эз-Зор с иракской территории, сформирована не из арабов, а главным образом из представителей других народностей, в том числе узбеков, таджиков и туркменов.
В минувшее воскресенье сообщалось, что сирийские правительственные силы окружили формирования ИГ, засевшие в городе Эль-Маядин, который находится рядом с иракской границей, в 45 км к юго-востоку от административного центра провинции.