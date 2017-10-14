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Следующим председателем МПС будет женщина

Международная панорама
14 октября, 11:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Новый председатель Межпарламентского союза будет избран 15 октября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Следующим председателем Межпарламентского союза (МПС) будет женщина, сообщил действующий глава союза Сабер Чоудхури, выступая в субботу на форуме женщин-парламентариев, который проходит в рамках 137-й ассамблеи МПС.

"Могу сказать, что на пост председателя союза есть две кандидатуры. И это женщины. Так что, следующим председателем МПС будет женщина", - сказал он, добавив, что женщины представляют треть участников ассамблеи в этом году.

Новый председатель МПС будет избран 15 октября. Председатель союза избирается на три года. Женщина впервые в истории (с 1909 года) возглавит организацию.

Форум женщин-парламентариев

26-я сессия форума женщин-парламентариев проходит под председательством вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой. Парламентарии планируют обсудить вопросы гендерной проблематики и возможности влияния на общемировые процессы.

Как отметила на открытии форума Карелова, в центре внимания участников встречи будут разные аспекты достижения паритета женщин и мужчин.

По словам Кареловой, в форуме примут участие почти 250 женщин - парламентариев из более чем 150 стран - членов Межпарламентского союза. По ее мнению, сам масштаб участия женщин свидетельствует о востребованности женской повестки.

В ходе форума много внимания также будет уделено работе по плану действий по обеспечению гендерного равенства в парламентах.

Как отметила Карелова, пока доля женщин-парламентариев в мире достигает в среднем 22%. По ее словам, парламент, в котором сбалансировано присутствие мужчин и женщин, больше отражает интересы населения страны и способен создать лучшие условия для организации своей деятельности, соответственно, это влияет и на повышение эффективности его структуры, и на методы работы.

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