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Глава ЦИК Киргизии заявила, что страна достигла абсолютной достоверности выборов

Международная панорама
14 октября, 13:25 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, октября. /ТАСС

Нуржан Шайлдабекова уточнила, что этого удалось достичь благодаря, в частности, применению электронных избирательных урн и оборудования по считыванию биометрических данных граждан

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БИШКЕК, 14 октября. /ТАСС/. Применение современных технологий во время выборов в Киргизии позволило поставить заслон на пути фальсификации итогов голосования. Об этом заявила в субботу в Бишкеке председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики Нуржан Шайлдабекова во время презентации избирательной системы страны.

"Мы достигли абсолютной достоверности итогов голосования, считаем, что это хорошая основа, чтобы граждане могли реализовать принцип участия в выборах", - сказала она.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря проведенной в стране реформе избирательной системы, которая была поддержана всеми политическими силами страны - в частности, с помощью установки автоматически считывающих устройств (электронных избирательных урн) и оборудования по считыванию биометрических данных граждан.

Ранее во время выборов в Киргизии неоднократно фиксировались массовые фальсификации. "Поэтому при проведении реформы возникла необходимость применения новых технологий", - отметила глава ЦИК. По ее словам, она рассчитывает, что предстоящие 15 октября президентские выборы в Киргизии пройдут открыто и справедливо. "Надеемся, что эти выборы также пройдут максимально достоверно", - подчеркнула глава ЦИК.

Шайлдабекова уточнила, что проведение предстоящих президентских выборов обойдется государственному бюджету примерно в $1 млн, не считая приобретения и установки специальной техники для голосования.

По ее словам, применение в ходе голосования современных технологий, в том числе электронных избирательных урн и оборудования по идентификации биометрических данных граждан "было недешевым". "Но надо было принять максимальные меры против возможности фальсификации итогов голосования, потому что, например, маркировка пальцев избирателей не снимала всех проблем", - заверила глава ЦИК.

Власти Киргизии потратили $6 млн на приобретение электронных урн и "примерно столько же" на технику по считыванию биометрических данных, сообщила глава ЦИК. "Помощь в этом нам оказали правительства Южной Кореи, Швейцарии стран Европы и так далее", - сообщила она.

На пост президента Киргизии претендуют 11 человек. Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев по закону не имеет права баллотироваться на второй срок.

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Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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