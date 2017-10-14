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В результате удара БПЛА в Афганистане уничтожены по меньшей мере 20 боевиков ИГ

Международная панорама
14 октября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Местная полиция сообщает, что все боевики были вооружены. Местные жители при этом утверждают, что жертвами удара стали гражданские лица, которые участвовали в свадебной церемонии

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

"Беспилотный летательный аппарат атаковал в четверг позиции боевиков ИГ в районе Бадгол, уничтожив по меньшей мере 20 вооруженных террористов", - рассказал в субботу начальник провинциальной полиции Джума Гюль Хемат, отказавшись сообщить детали операции.

Одновременно, как отмечает агентство, местные жители утверждают, что все жертвы являлись гражданскими лицами, принимавшими участие в свадебной церемонии.

Боевики ИГ пока никак не прокомментировали произошедшее, указывает "Синьхуа".

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