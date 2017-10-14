В результате удара БПЛА в Афганистане уничтожены по меньшей мере 20 боевиков ИГ

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.
"Беспилотный летательный аппарат атаковал в четверг позиции боевиков ИГ в районе Бадгол, уничтожив по меньшей мере 20 вооруженных террористов", - рассказал в субботу начальник провинциальной полиции Джума Гюль Хемат, отказавшись сообщить детали операции.
Одновременно, как отмечает агентство, местные жители утверждают, что все жертвы являлись гражданскими лицами, принимавшими участие в свадебной церемонии.
Боевики ИГ пока никак не прокомментировали произошедшее, указывает "Синьхуа".