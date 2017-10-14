Группа мирных жителей сможет в субботу покинуть Ракку

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Группа мирных жителей в сопровождении конвоя в субботу покинет город Ракка, который считается бастионом группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии; эвакуация будет организована местными властями. Об этом сообщили представители возглавляемой США контртеррористической коалиции.
"Колонна автомашин, согласно плану, покинет Ракку 14 октября в рамках соглашения, достигнутого 12 октября при посредничестве гражданского совета Ракки и старейшин местных арабских племен. Это соглашение, призванное свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, согласно его тексту, не касается иностранных боевиков ИГ", - говорится в заявлении коалиции. Люди, которые покидают город, затем будут досмотрены членами отрядов вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС).
Несмотря на то, что сама коалиция не участвовала в процессе согласования соглашения, в штабе операции убеждены, что оно позволит "СДС и коалиции сконцентрировать свое внимание на разгроме ИГ в Ракке". "Мы не поддерживаем соглашения, которые бы позволили террористам уйти, избежав правосудия, чтобы потом появиться где-то еще", - подчеркивает начальник оперативного управления коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.
Как сообщил в субботу телеканал "Аль-Хадас", ночью отрядам СДС, которые вели бои с террористами под Раккой, сдалось около 100 боевиков. Все они сирийцы. Предложение сдаваться в плен не распространяется на вооруженных сторонников ИГ других национальностей, засевших в городе.
Минувшим вечером коалиция объявила о полном освобождении Ракки от экстремистов. Однако затем представитель командования международных сил сообщил, что для установления окончательного контроля над городом потребуется еще один-два дня.
Штурм Ракки, удерживаемой формированиями ИГ, начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС коалиции, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.