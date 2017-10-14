Делегация КНДР на ассамблее МПС не стала общаться с журналистами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР, которая прибыла на церемонию открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), отказалась общаться с журналистами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители СМИ стали задавать вопросы, в том числе о возможном диалоге с делегацией Южной Кореи, но представители КНДР просто шли молча и не стали отвечать.

В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС, на них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.