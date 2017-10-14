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Делегация КНДР на ассамблее МПС не стала общаться с журналистами

Международная панорама
14 октября, 19:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Представители СМИ стали задавать вопросы, в том числе о возможном диалоге с делегацией Южной Кореи, но представители КНДР просто шли молча

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР, которая прибыла на церемонию открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), отказалась общаться с журналистами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители СМИ стали задавать вопросы, в том числе о возможном диалоге с делегацией Южной Кореи, но представители КНДР просто шли молча и не стали отвечать.

В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС, на них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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