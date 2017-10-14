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Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПС

Международная панорама
14 октября, 19:22 дата обновления: 14 октября, 19:36 UTC+3

Председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гю заявил о готовности к встрече с делегацией КНДР

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Председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн

Председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн

© Анна Исакова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Южная Корея готова к встрече с делегацией КНДР в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом заявил ТАСС председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн.

"Диалог это всегда хорошо, пока у нас нет договоренности о встрече, но мы готовы к диалогу, если российская сторона это организует", - сказал он.

"Дискуссия всегда двусторонний, а не односторонний процесс, это зависит от северокорейской стороны", - добавил политик.

В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС, на них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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