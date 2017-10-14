Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Южная Корея готова к встрече с делегацией КНДР в рамках ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом заявил ТАСС председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн.
"Диалог это всегда хорошо, пока у нас нет договоренности о встрече, но мы готовы к диалогу, если российская сторона это организует", - сказал он.
"Дискуссия всегда двусторонний, а не односторонний процесс, это зависит от северокорейской стороны", - добавил политик.
В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил ТАСС, что встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР состоятся 16 октября на полях ассамблеи МПС, на них российская сторона предложит обеим странам провести прямой диалог.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.