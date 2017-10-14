КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. КНДР не планирует проводить встречу с делегацией Южной Кореей на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом сообщил ТАСС один из членов делегации.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября состоятся встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с делегациями обеих стран, в ходе которых Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.