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КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПС

Международная панорама
14 октября, 19:38 дата обновления: 14 октября, 19:42 UTC+3

Об этом сообщил ТАСС один из членов делегации

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Материал из 1 страницы
© Марат Абулхатин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. КНДР не планирует проводить встречу с делегацией Южной Кореей на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом сообщил ТАСС один из членов делегации.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября состоятся встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с делегациями обеих стран, в ходе которых Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
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