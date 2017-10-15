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Вице-премьер Японии: проблема КНДР представляет серьезный риск для мировой экономики

Международная панорама
15 октября, 4:49 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, октября. /ТАСС

На заседании Международного валютно-финансового комитета в числе рисков также были отмечены "излишняя волатильность и резкие колебания валютных курсов"

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ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Развитие КНДР ракетной и ядерной программ несет в себе серьезные риски для устойчивого и масштабного роста мировой экономики. Об этом говорится в письменном заявлении вице-премьера, министра финансов Японии Таро Асо, распространенном в субботу на проходившем в Вашингтоне заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - руководящего органа МВФ.

"Северная Корея на данном этапе несет в себе значительные геополитические риски для мировой экономики", - приводит текст заявления агентство Kyodo. В нем также отмечается, что "излишняя волатильность и резкие колебания валютных курсов могут иметь неактивные последствия для экономической и финансовой стабильности". Асо не присутствовал на этой встрече в связи с участием в избирательной кампании перед запланированными на 22 октября выборами в нижнюю палату парламента Японии.

В итоговом коммюнике заседания МВФК говорится, что "краткосрочные риски в целом сбалансированы", однако "нельзя допускать самодовольства, так как среднесрочные экономические риски смещены в сторону понижения, а геополитическая напряженность растет".

В настоящее время ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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