Вице-премьер Японии: проблема КНДР представляет серьезный риск для мировой экономики

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Развитие КНДР ракетной и ядерной программ несет в себе серьезные риски для устойчивого и масштабного роста мировой экономики. Об этом говорится в письменном заявлении вице-премьера, министра финансов Японии Таро Асо, распространенном в субботу на проходившем в Вашингтоне заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) - руководящего органа МВФ.

"Северная Корея на данном этапе несет в себе значительные геополитические риски для мировой экономики", - приводит текст заявления агентство Kyodo. В нем также отмечается, что "излишняя волатильность и резкие колебания валютных курсов могут иметь неактивные последствия для экономической и финансовой стабильности". Асо не присутствовал на этой встрече в связи с участием в избирательной кампании перед запланированными на 22 октября выборами в нижнюю палату парламента Японии.

В итоговом коммюнике заседания МВФК говорится, что "краткосрочные риски в целом сбалансированы", однако "нельзя допускать самодовольства, так как среднесрочные экономические риски смещены в сторону понижения, а геополитическая напряженность растет".

В настоящее время ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.