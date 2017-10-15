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В Эстонии началось голосование на выборах в органы местного самоуправления

Международная панорама
15 октября, 9:21 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 15, октября. /ТАСС

В выборах принимают участие 163 избирательных союза и семь партий, общее число кандидатов составляет почти 12 тысяч человек

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ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Эстонии в воскресенье. Об этом сообщили в Республиканской избирательной комиссия этой страны.

"Сегодня проходят выборы собраний в 79 местных самоуправлениях. Все избирательные участки открыты с 09:00 до 20:00. Голосовать можно лишь на избирательном участке по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства.

Также, по сообщению комиссии, в течение дня будет организовано голосование на дому для тех, кто не может прийти на избирательные участки самостоятельно по объективной причине.

Ранее на этой неделе в Эстонии завершилось досрочное голосование, в котором приняли участие 27,8% избирателей. При этом электронным путем свой голос отдали 186 тыс. 034 человека, что стало национальным рекордом, а на избирательных участках - еще 120 тыс. 474 человека.

В общей сложности в выборах в этом году принимают участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составляет 11 тыс. 804 человека. Они претендуют на 1729 мест в законодательных собраниях местных самоуправлений.

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