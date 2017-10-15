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Миротворческие контингенты четырех стран прибыли в Казахстан на учения ОДКБ

Международная панорама
15 октября, 12:56 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 15, октября. /ТАСС

Военнослужащие пересекли кыргызко-казахстанскую границу на шести военных автомашинах

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АСТАНА, 15 октября. /ТАСС/. Миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии, России и Таджикистана прибыли в Казахстан для участия в учениях "Нерушимое братство - 2017" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по постконфликтному урегулированию, которые пройдут с 16 по 20 октября на полигоне "Илийский" в Алма-Атинской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

"В настоящее время на территории Казахстана находятся миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии, России, Таджикистана, прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня. Военнослужащие пересекли кыргызко-казахстанскую границу на шести военных автомашинах в 13:00 по местному времени (10:00 мск) и движутся к месту проведения учения", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, в учениях примут участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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