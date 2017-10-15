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В Австрии закрылись избирательные участки на выборах в парламент

Международная панорама
15 октября, 18:04 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 15, октября. /ТАСС

МВД страны в ближайшее время представит первые предварительные результаты голосования

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ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Все участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) закрылись в воскресенье в Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Министерство внутренних дел, отвечающее за организацию и проведение выборов, начало подсчет голосов и в ближайшее время представит первые предварительные результаты, передает корреспондент ТАСС.

Всего в республике работали порядка 10 тыс. избирательных участков, и последними закрылись участки в Вене. Окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тыс. бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тыс. больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. Конституционный суд ранее запретил публиковать любую информацию о результатах выборов до закрытия участков.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернулась между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер
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