Партия реформ Эстонии победила в электронном голосовании на местных выборах

ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Партия реформ Эстонии получила наибольшее число голосов, отданных электронным путем, на выборах в органы местного самоуправления 15 октября, сообщила республиканская избирательная комиссия.

По данным комиссии, по всей Эстонии Партию реформ поддержали через интернет 55 тыс. 220 избирателей (29,7%). За различные избирательные союзы проголосовали электронно 52 тыс. 960 человек или 28,5%. Центристская партия получила 18 тыс. 722 таких голосов (10,1%).

В Таллине, сообщила комиссия, победу на электронном голосовании также одержала Партия реформ (23 тыс. 81 голос или 38,2%). В Нарве по итогам электронного голосования победу одержала Центристская партия, за которую проголосовали 1 тыс. 323 избирателя (53,5%).

В воскресенье в Эстонии прошло голосование на выборах в органы местного самоуправления, после чего избирательные комиссии начали подсчет голосов. Ранее на этой неделе завершилось досрочное голосование, в котором приняли участие 27,8% эстонских избирателей. При этом электронным путем свой голос отдали 186 тыс. 34 человека, что стало национальным рекордом, а на избирательных участках - еще 120 тыс. 474 человека.

В общей сложности в выборах в этом году приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11 тыс. 804 человека. Они претендуют на 1729 мест в законодательных собраниях местных самоуправлений.