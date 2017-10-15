Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партия реформ Эстонии победила в электронном голосовании на местных выборах

Международная панорама
15 октября, 21:45 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 15, октября. /ТАСС

В выборах в общей сложности приняли участие 163 избирательных союза и семь партий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Партия реформ Эстонии получила наибольшее число голосов, отданных электронным путем, на выборах в органы местного самоуправления 15 октября, сообщила республиканская избирательная комиссия.

По данным комиссии, по всей Эстонии Партию реформ поддержали через интернет 55 тыс. 220 избирателей (29,7%). За различные избирательные союзы проголосовали электронно 52 тыс. 960 человек или 28,5%. Центристская партия получила 18 тыс. 722 таких голосов (10,1%).

В Таллине, сообщила комиссия, победу на электронном голосовании также одержала Партия реформ (23 тыс. 81 голос или 38,2%). В Нарве по итогам электронного голосования победу одержала Центристская партия, за которую проголосовали 1 тыс. 323 избирателя (53,5%).

В воскресенье в Эстонии прошло голосование на выборах в органы местного самоуправления, после чего избирательные комиссии начали подсчет голосов. Ранее на этой неделе завершилось досрочное голосование, в котором приняли участие 27,8% эстонских избирателей. При этом электронным путем свой голос отдали 186 тыс. 34 человека, что стало национальным рекордом, а на избирательных участках - еще 120 тыс. 474 человека.

В общей сложности в выборах в этом году приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11 тыс. 804 человека. Они претендуют на 1729 мест в законодательных собраниях местных самоуправлений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Эстония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
2
Победивший на выборах в Киргизии кандидат продолжит реформы Атамбаева
3
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
4
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
7
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама