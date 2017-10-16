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Помощник Трампа: Париж, Берлин и Лондон поддерживают ужесточение инспекций объектов Ирана

Международная панорама
16 октября, 0:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

По словам Герберта Макмастера, Франция, Германия и Великобритания также выступают за "гораздо более жесткое выполнение СВПД"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Франция, Германия и Великобритания поддерживают предложение США более жестко требовать от Ирана соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и более тщательно проводить инспекции атомных объектов Исламской Республики. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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Он уверял, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия вместе с США "заново просматривают условия сделки и ее выполнения". "А наши европейские союзники - Франция, Германия и Великобритания - уже поддерживают гораздо более жесткое выполнение СВПД и режима инспекций", - сказал Макмастер.

Помощник президента США выразил уверенность в том, что со стороны Ирана дело не ограничится лишь дополнительным изучением положений СВПД. "Это даже не изучение заново. Речь идет о [неукоснительном] выполнении соглашения путем поездок на объекты, доскональном их инспектировании, мониторинге подозрительных объектов в пределах территории Ирана", - пояснил Макмастер, не уточнив, однако, какие меры готовы принять США в противном случае.

"Им придется сделать это, потому что в обратном случае мы предоставим Ирану возможность развивать свои ядерные мощности. Программу можно продвинуть вперед, и тогда они [иранцы] за очень короткий период времени выйдут на промышленный уровень обогащения урана, а потом перекинут мост к ядерному оружию. А такой риск неприемлем для мирового сообщества", - подытожил помощник президента США по национальной безопасности.

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13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, президент США отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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