Нетаньяху: Израилю безразлична судьба ядерной сделки с Ираном, важен лишь результат

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Способ достижения конечной цели - недопущения появления ядерного оружия у Ирана - для Израиля не имеет значения. Для него не важно, будет ли это осуществлено путем выполнения, пересмотра положений или денонсации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эту позицию изложил в воскресенье в эфире телеканала Fox News премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он являлся одним из самых убежденных противников заключения в 2015 году ядерной сделки с Тегераном.

"Я сосредоточен на цели, которая заключается в том, чтобы предотвратить обретение Ираном ядерных вооружений. Этой цели можно достичь либо путем устранения [недостатков] этой плохой сделки, либо путем ее отмены. Мне лично безразлично, как это произойдет, главное - это результат", - пояснил глава правительства.

"Надо обеспечить несколько ключевых вещей. Во-первых, не снимать ограничений с ядерной программы Ирана путем изменения графика [соблюдения положений СВПД]", - продолжал Нетаньяху, назвав вторым аспектом "недопущение разработки Ираном межконтинентальных баллистических ракет, пригодных лишь для доставки ядерного оружия". "Вы [США] этого сможете добиться", - выразил уверенность он.

Премьер назвал третьим положением обеспечение проведения "реальных инспекций" ядерных и атомных объектов ИРИ. "Сейчас, как вы видите, Иран не позволяет вам инспектировать военные объекты и позволяет проводить инспекции в остальных местах. И где же, по-вашему, они [иранцы] прячут это [разработки]", - задал риторический вопрос премьер.

13 октября президент США Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.