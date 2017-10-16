Сирийские саперы с помощью коллег из РФ нашли в одном поселении около 1 тыс. мин

ДАМАСК, 16 октября. /ТАСС/. Сирийские саперы при помощи российских специалистов из Международного противоминного центра обезвредили около 1 тыс. взрывных устройств в населенном пункте Аль-Мущрифа, который расположен в регионе Восточный Каламун. Об этом рассказал журналистам командир саперной роты Яиль Али.

"Каждый день находим по 10-15 самодельных взрывных устройств, оставленных бандитами. За период разминирования обезвредили почти 1 тыс. мин. Они все нажимного типа и в основном поражают людей. Заминированы здания, обочины дорог, сельскохозяйственные поля", - сказал он.

По его словам, помощь в разминировании освобожденных от террористов районов Сирии оказывает только Россия. "Лично я сначала закончил инженерный факультет университета, а потом прошел курсы повышения квалификации, где нас учили российские специалисты", - добавил он.

Как ожидается, разминирование в Аль-Мущрифе будет завершено через три дня.

Восстановление инфраструктуры

"При поддержке российских военных восстановили 50 км линий электропередач до деревни. Наша первоочередная задача - вернуть электричество всему населенному пункту. Начинаем со школ, больниц, потом подаем свет в жилые дома", - рассказал журналистам электромонтажник Яхья Аннух.

Инженер Мухаммед Азуз сообщил, что после ухода боевиков, разрушивших водораспределительную станцию, пришлось восстанавливать 4 км трубопровода от единственной в районе скважины. "Это место - единственное, откуда поступает вода, мы очень переживали, что террористы смогут добраться до насоса. Другого у нас нет, а они срезали, увезли или испортили все, вплоть до проводов. А теперь мы уже можем выдавать 3-3,5 тыс. кубометров воды в час", - уточнил Азуз.

Процесс восстановления инфраструктуры в освобожденных районах по просьбе местных властей координируют российские военные. В частности, старейшины деревни Аль-Мущрифа обратились в Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии в разминировании, восстановлении водопровода и других объектов инфраструктуры. В ходе первого этапа разминирования и восстановления в населенный пункт, где до войны проживали почти 20 тыс. человек, вернулись 5 тыс. жителей.

В ближайшее время Центр примирения враждующих сторон расширит гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тыс. тонн российских стройматериалов и специальной строительной техники, которые отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.