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Младший брат Уго Чавеса победил на губернаторских выборах в Венесуэле в штате Баринас

Международная панорама
16 октября, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Чавес возглавлял страну с 1999 по 2013 год

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Архенис Чавес, младший брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, одержал победу на воскресных губернаторских выборах в штате Баринас. Об этом сообщил Национальный избирательный совет.

Кандидат от Единой социалистической партии Венесуэлы получил 52,88% голосов избирателей, пришедших на участки. Выборы прошли во всех 23 штатах Боливарианской Республики, в 17 победили социалисты, в пяти - оппозиция. Обработка результатов в штате Боливар еще не закончена.

Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 по 2013 год. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у Чавеса раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе.

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