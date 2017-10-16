В ЕС указали на проблему безопасности журналистов, работающих на Украине

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. На Украине по-прежнему отмечается высокий уровень угрозы для журналистов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе ЕС, посвященном ситуации с соблюдением прав человека в регионе.

"Физические нападения на журналистов и случаи избежания наказания за подобные преступления сократились. Недостаток безопасности для журналистов продолжает представлять проблему, отчасти в свете публикации рядом украинских источников персональных данных журналистов, работавших на [неподконтрольных Киеву] территориях", - гласит документ.

Одними из главных факторов, влияющих на общую картину с правами человека на Украине, ЕС назвал военный конфликт в Донбассе, а также воссоединение Крыма с РФ. "Общая ситуация с соблюдением прав человека на Украине во многом обуславливается конфликтом на востоке страны, а также нелегальной аннексией Крыма Российской Федерацией, которые по-прежнему являются серьезными нарушениями прав человека и международного права, - говорится в документе. - Обеспокоенность вызывает также дискриминация по различным мотивам, безопасность журналистов, пытки и плохое обращение с представителями уязвимых групп".

Говоря о военном противостоянии между правительственными силами и вооруженными формированиями самопровозглашенных республик Донбасса, составители доклада отмечают нарушения прав человека с обеих сторон. "Наиболее тяжелые случаи пыток, жестокого обращения и безнаказанности отмечаются в основном на территориях, неподконтрольных украинским властям. В то же время международные наблюдатели также критикуют правительство Украины за случаи насильственного исчезновения, произвольного задержания и жестокого обращения", - говорится в докладе ЕС.

"Некоторый прогресс был достигнут в плане (расследования) нарушений прав человека, совершенных во время демонстраций на "майдане" и в ходе жестоких событий в Одессе 2 мая 2014 года, однако лишь небольшое число нарушителей ответили по закону", - отмечают докладчики ЕС. Согласно официальным данным, в ходе столкновений на площади Независимости в центре Киева погибли более 100 человек, в то время как беспорядки в Одессе унесли жизни 48 человек.