Депутат: Венгрия могла бы инициировать поправки в регламент ПАСЕ для возвращения туда РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Член делегации Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы Мартон Дьёндьёши заявил, что Венгрия будет готова инициировать поправки в регламент ПАСЕ, которые запретят лишать прав национальные делегации, в случае формирования в ассамблее большинства, которое поддержит такие изменения.

"Да, мы могли бы это сделать, но если по этому вопросу не согласно большинство, это будет бессмысленно", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом депутат подчеркнул, что "просто смешно обсуждать в ПАСЕ геополитические вопросы без России - одного из самых больших игроков мировой политики".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ Москва заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.