Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат: Венгрия могла бы инициировать поправки в регламент ПАСЕ для возвращения туда РФ

Международная панорама
16 октября, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Член делегации Венгрии в ПАСЕ Мартон Дьёндьёши также добавил, что обсуждать в организации геополитические вопросы без России "просто смешно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Член делегации Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы Мартон Дьёндьёши заявил, что Венгрия будет готова инициировать поправки в регламент ПАСЕ, которые запретят лишать прав национальные делегации, в случае формирования в ассамблее большинства, которое поддержит такие изменения.

"Да, мы могли бы это сделать, но если по этому вопросу не согласно большинство, это будет бессмысленно", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом депутат подчеркнул, что "просто смешно обсуждать в ПАСЕ геополитические вопросы без России - одного из самых больших игроков мировой политики".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ Москва заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия Венгрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
2
Биография актера Дмитрия Марьянова
3
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
4
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
5
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама