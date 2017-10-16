Составители "досье Трампа" отказались давать показания Палате представителей США

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Руководители вашингтонской фирмы Fusion GPS отказались давать показания специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках проводимого им расследования утверждений о попытках России повлиять на ход прошлогодних американских президентских выборов. Об этом адвокаты компании уведомили в понедельник письмом председателя комитета Дэвина Нуньеса (республиканец, от штата Калифорния).

Текст этого послания юристов фирмы Fusion GPS стал достоянием американских СМИ. Нуньес ранее выписал руководителям компании Fusion GPS повестки, обязывающие их явиться в спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса для дачи показаний по означенному разбирательству.

"Посредством этого письма мы своевременно отвечаем на повестки от 4 октября 2017 года, имеющие вашу подпись и требующие предоставления документов и свидетельских показаний нашими клиентами Томасом Кэтэном, Питером Фритчем и Гленном Симпсоном из Fusion GPS <...>", - пишут адвокаты Джошуа Леви, Роберт Мьюз и Рейчел Клэттенберг. Они работают в юридической компании "Каннингем, Леви и Мьюз". При этом адвокаты ставят под сомнение "легитимность этих повесток" и заявляют, что действия Нуньеса нарушают конституционные права их клиентов. В связи с этим адвокаты фактически просят Нуньеса аннулировать выписанные руководству Fusion GPS повестки.

"Если же вы принудите кого-либо из наших трех клиентов явиться на запланированные слушания, то они воспользуются своими конституционными привилегиями, позволяющими не давать показания", - предупреждают юристы. Пятая поправка к основному закону США позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в его адрес. Запрос на сбор таких данных получила Fusion GPS, которую возглавляет Симпсон. Позднее к работе над документом был подключен Стил, который руководит лондонской фирмой Orbis Business Intelligence, укомплектованной бывшими сотрудниками британских спецслужб. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу перехватили демократы.

В досье утверждалось, в частности, что российская разведка обладает информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал эти сведения "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.