Радикалы захватили выставочный комплекс в центре Киева, требуя передать его государству

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КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Представители украинских националистических организаций взяли под контроль здание столичного конгрессно-выставочного комплекса "Парковый", требуя передать его государству. Об этом в понедельник сообщил "Национальный корпус" на своей странице в Facebook.
"Мы требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность", - сказано в заявлении.
Объект был построен при президенте Викторе Януковиче в преддверии Евро-2012 на улице Парковая дорога в Печерском районе Киева, на крыше здания была оборудована вертолетная площадка. Трехэтажное строение специализируется на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставок, конференций, презентаций, семинаров, концертов и частных мероприятий. Януковича ранее неоднократно обвиняли в том, что здание было построено незаконно.
В августе текущего года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Апелляционный суд Киева арестовал центр "Парковый".