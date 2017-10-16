ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Карауловой, осужденной за попытку вступить в ИГ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщил в понедельник ее адвокат Сергей Бадамшин.

"В ЕСПЧ подана жалоба по делу Карауловой и уже зарегистрирована, о чем получен соответствующий ответ", - сказал адвокат.

22 декабря прошлого года Московский окружной военный суд признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил к 4,5 года колонии общего режима. 22 марта приговор вступил в законную силу. При этом ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - один год и два месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии три года и четыре месяца.

В апреле девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.

Как отмечалось в приговоре военного суда, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности". Защита Карауловой настаивала на том, что девушка ехала в Сирию для того, чтобы выйти замуж, и никаких преступных целей не имела.

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня. Она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.