Трамп: США не будут вставать ни на чью сторону в конфликте вокруг Иракского Курдистана

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ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США не будут вставать ни на одну из сторон в конфликте вокруг Иракского Курдистана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Трансляцию выступления вели местные СМИ.
"Нам не нравится тот факт, что происходят столкновения. Мы не будем занимать ни одну из сторон", - отметил он, добавив, что у США "отличные отношения" и с Багдадом, и с курдами.
Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения. Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук.