Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: США не будут вставать ни на чью сторону в конфликте вокруг Иракского Курдистана

Международная панорама
16 октября, 22:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, октября. /ТАСС

Американский лидер подчеркнул, что у Вашингтона "отличные отношения" и с Багдадом, и с курдами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США не будут вставать ни на одну из сторон в конфликте вокруг Иракского Курдистана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Трансляцию выступления вели местные СМИ.

"Нам не нравится тот факт, что происходят столкновения. Мы не будем занимать ни одну из сторон", - отметил он, добавив, что у США "отличные отношения" и с Багдадом, и с курдами.

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения. Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
На Мальте при взрыве автомобиля погибла журналистка
3
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
6
Багдад без боя вернул контроль над Киркуком
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама