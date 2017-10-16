Новые губернаторы Венесуэлы принесут присягу 17 октября

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Победители региональных выборов в Венесуэле должны будут 17 октября принести присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). Об этом сообщила в понедельник председатель учредительного органа Дельси Родригес.
На минувшей неделе о необходимости такого шага говорил президент Николас Мадуро, однако оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) заявила, что ее представители не будут этого делать.
"Мы будем проводить заседание, и те, кто был объявлен победителем, присягнут КА", - цитирует Родригес газета El Nacional. По итогам выборов 15 октября социалисты получили 17 губернаторских постов, оппозиция - пять, обработка результатов голосования еще в одном штате продолжается. Несмотря на достигнутый результат, БДЕ выразила несогласие с результатами выборов и потребовала пересчитать голоса во всех регионах.
Венесуэльская оппозиция бойкотировала выборы в КА, состоявшиеся 30 июля, и не признает ее.