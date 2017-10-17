Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские войска перекрыли шоссе между городами Хасеке и Дейр-эз-Зор

Международная панорама
17 октября, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Как сообщило агентство SANA, ВВС страны оказали поддержку наземным войскам и ликвидировали десятки террористов, а также уничтожили их бронетехнику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийской армии выбили в понедельник террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как передало агентство SANA, в результате проведенной операции правительственным силам удалось перерезать шоссе на город Хасеке и окружить остатки банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обороняющихся в ряде районов Дейр-эз-Зора.

По его данным, сирийские ВВС оказали поддержку наземным войскам, уничтожив десятки террористов и их бронетехнику.

Представитель военного командования сообщил агентству, что авиация и артиллерия наносят сейчас удары по форпостам ИГ в Мухасане, Шакре и Забиане. Передовые части сирийской армии выдвинулись из освобожденного в субботу города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора и находятся в 12 км от нефтяного месторождения Омар. Им остается преодолеть 80 км до города Бу-Кемаль, расположенного на границе с Ираком.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама