Сирийские войска перекрыли шоссе между городами Хасеке и Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийской армии выбили в понедельник террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как передало агентство SANA, в результате проведенной операции правительственным силам удалось перерезать шоссе на город Хасеке и окружить остатки банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обороняющихся в ряде районов Дейр-эз-Зора.
По его данным, сирийские ВВС оказали поддержку наземным войскам, уничтожив десятки террористов и их бронетехнику.
Представитель военного командования сообщил агентству, что авиация и артиллерия наносят сейчас удары по форпостам ИГ в Мухасане, Шакре и Забиане. Передовые части сирийской армии выдвинулись из освобожденного в субботу города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора и находятся в 12 км от нефтяного месторождения Омар. Им остается преодолеть 80 км до города Бу-Кемаль, расположенного на границе с Ираком.