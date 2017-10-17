СМИ: лидеры Вьетнама и США обсудят партнерство в экономике и безопасности

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ХАНОЙ, 17 октября. /ТАСС/. Президенты Вьетнама и Соединенных Штатов обсудят вопросы партнерства двух стран в сферах экономики, безопасности и образования в рамках официального визита Дональда Трампа в Ханой, который он нанесет по приглашению своего вьетнамского коллеги Чан Дай Куанга после участия в саммите АТЭС в Дананге. Об этом сообщила во вторник газета Tuoi Tre.
"Завершив участие в мероприятиях недели лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге, 11 ноября президент США прибудет в Ханой", - отмечает издание. Сообщается, что Трамп "проведет переговоры с президентом Чан Дай Куангом и встретится с другими руководителями страны". Предполагается, что по итогам визита президенты двух стран "примут совместную декларацию, в которой будут отражены подходы сторон к дальнейшему развитию сотрудничества Вьетнама и США в сферах экономики, торговли, образования, обороны и безопасности, а также в вопросах региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес, в том числе по ситуации на Корейском полуострове и проблеме обеспечения свободы навигации в Восточном море", - пишет "Туой че".
Трамп станет четвертым американским президентом, посетившим с визитом Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с момента с момента официального восстановления в 1995 году прерванных вьетнамской войной отношений двух стран. В мае 2016 года тут с официальным визитом находился Барак Обама, в 2006 году для участия в саммите АТЭС в Ханой приезжал Джордж Буш-младший, а в 2000 году в СРВ побывал Билл Клинтон.
Высшие вьетнамские руководители в послевоенной истории также уже трижды посещали Америку. В 2007 году в США находился президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет. В 2013 году Соединенные Штаты посетил тогдашний глава государства Чыонг Тан Шанг, а летом 2015 года официальный визит в Вашингтон нанес высший политический руководитель страны - генеральный секретарь правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.
За два десятилетия, прошедших с момента нормализации двусторонних отношений, Соединенные Штаты превратились в одного из крупнейших торгово-экономических партнеров и инвесторов экономики СРВ. По итогам 2016 года вьетнамско-американский товарооборот превысил $50 млрд.