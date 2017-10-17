Депутаты Рады сорвали заседание совета парламента, не утвердив повестку сессии

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета руководства депутатских групп и фракций, на котором так и не была утверждена повестка дня текущей пленарной недели. Как заявил во вторник спикер Рады, он был вынужден так поступить, поскольку некоторые депутаты препятствовали проведению заседания.
"Я прекращаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проведения", - сказал Парубий.
Заседание началось во вторник около 10:00 мск, однако несколько депутатов потребовали в срочном порядке рассматривать в сессионном зале проекты законов, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства. Депутаты, среди которых был Егор Соболев, Виктор Чумак, Владимир Парасюк и Юрий Деревянко, потребовали от коллег "выйти к людям" на площадь Конституции перед парламентом, где проходит многотысячный митинг.
Митингующие также требуют от депутатов рассмотреть в приоритетном порядке вышеуказанные законопроекты.